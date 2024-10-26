У Дніпрі оголосили день жалоби на 27 жовтня

Нагадаємо, що за даними рятувальників, наразі на місці зруйнованого будинку у Дніпрі аварійно-рятувальні роботи вже завершено.

Детальніше про обстріл, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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