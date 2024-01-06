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В Днепре масштабный пожар, сгорел ангар с автобусами (фото, видео)

Днепр, Суббота 06 января 2024 10:35
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В Днепре масштабный пожар, сгорел ангар с автобусами (фото, видео) Фото: в Днепре сгорел ангар с автобусами (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный пожар вспыхнул этой ночью в Днепре. Там горел ангар с оборудованием и автобусами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Днепропетровской области.

В ночь на 6 января в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Березинская Индустриального района города Днепр.

Спасатели по прибытию установили, что пожар вспыхнул на территории частного предприятия в одноэтажном здании (ангаре). Там были транспортные средства, а именно автобусы и оборудование.

Огонь охватил территорию площадью 600 квадратных метров. Пожар ликвидировал в 1:40. Обошлось без погибших и пострадавших.

На месте инцидента работали 26 спасателей и 7 единиц техники ГСЧС.

Фото: в Днепре сгорел ангар с автобусами (dp.dsns.gov.ua)

Напомним, 4 января в Каневе Черкасской области вспыхнул масштабный пожар на территории одного из предприятий. В сети сообщалось, что горел сырзавод.

Также вчера в Кривом Роге потушили пожар в многоэтажке. Пострадали женщина и трое маленьких детей - двое мальчиков и девочка.

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Днепропетровская область ГСЧС Пожар
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