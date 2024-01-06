В Днепре масштабный пожар, сгорел ангар с автобусами (фото, видео)

Фото: в Днепре сгорел ангар с автобусами (dp.dsns.gov.ua)

Масштабный пожар вспыхнул этой ночью в Днепре. Там горел ангар с оборудованием и автобусами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Днепропетровской области.