В Днепре масштабный пожар, сгорел ангар с автобусами (фото, видео)
Масштабный пожар вспыхнул этой ночью в Днепре. Там горел ангар с оборудованием и автобусами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Днепропетровской области.
В ночь на 6 января в Службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Березинская Индустриального района города Днепр.
Спасатели по прибытию установили, что пожар вспыхнул на территории частного предприятия в одноэтажном здании (ангаре). Там были транспортные средства, а именно автобусы и оборудование.
Огонь охватил территорию площадью 600 квадратных метров. Пожар ликвидировал в 1:40. Обошлось без погибших и пострадавших.
На месте инцидента работали 26 спасателей и 7 единиц техники ГСЧС.
Фото: в Днепре сгорел ангар с автобусами (dp.dsns.gov.ua)
Напомним, 4 января в Каневе Черкасской области вспыхнул масштабный пожар на территории одного из предприятий. В сети сообщалось, что горел сырзавод.
Также вчера в Кривом Роге потушили пожар в многоэтажке. Пострадали женщина и трое маленьких детей - двое мальчиков и девочка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.