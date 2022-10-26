В Днепре ликвидировали пожар на АЗС в результате падения обломков вражеской ракеты

Спасатели ликвидировали пожар, возникший на АЗС в Днепре в результате падения обломков вражеской ракеты вечером 25 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Отмечается, что пожар был локализован на площади 300 кв. а впоследствии ликвидирован. В результате обстрела погибли два человека, пострадали по меньшей мере четверо.

От ГСЧС привлекалось 43 человека и 11 единиц техники.

Напомним, 25 октября в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Из-за вражеских обстрелов начался пожар. Погибла беременная женщина и мужчина.

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