Количество раненых после падения обломков ракеты на АЗС в Днепре снова возросло
В результате ракетной атаки на Днепр во вторник, 25 октября, во время которой обломки одной из ракет упали на АЗС, количество раненых возросло до 4 человек. Число погибших осталось неизменным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Российская ракета, прилетевшая в Днепр, убила двух человек. По уточненной информации, четверо ранены. Это две женщины и двое мужчин. Все в больнице. Трое тяжелых", - рассказал он.
Кроме того, по его словам, ВСУ сбили очередной вражеский беспилотник.
"Военные из воздушного командования "Восток" сбили дрон-камикадзе Shashed-136 в небе над Никопольским районом", - добавил глава региона.
Напомним, что 25 октября в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги. До этого было известно о трех раненых и двух погибших из-за падения обломков ракеты на АЗС в Днепре.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.