Количество раненых после падения обломков ракеты на АЗС в Днепре снова возросло

В результате ракетной атаки на Днепр во вторник, 25 октября, во время которой обломки одной из ракет упали на АЗС, количество раненых возросло до 4 человек. Число погибших осталось неизменным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Российская ракета, прилетевшая в Днепр, убила двух человек. По уточненной информации, четверо ранены. Это две женщины и двое мужчин. Все в больнице. Трое тяжелых", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, ВСУ сбили очередной вражеский беспилотник.

"Военные из воздушного командования "Восток" сбили дрон-камикадзе Shashed-136 в небе над Никопольским районом", - добавил глава региона.