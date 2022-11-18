В Днепре коммунальщики продолжают ликвидировать последствия ракетного удара
В Днепре городские коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия ракетного удара, нанесенного российскими террористами 17 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу городского совета.
КП "Жилсервис-5" насчитали 14 пострадавших домов (обслуживаемых предприятием). Там более 430 выбитых окон, 5 изуродованных кровель и повреждены трубы отопления.
"Пока делаем замеры в тех квартирах, где выбиты окна, затягиваем их пленкой. У кого окна деревянные и не пострадала рама, то там оперативно вставляем новое стекло. В то же время работает аварийная служба, которая возобновляет отопление в домах, потому что из-за ракетного удара мы обнаружили, что на крышах были повреждены трубы отопления и у некоторых жильцов в квартирах снесло батареи. К концу дня эти работы завершим. Помимо этого, мы насчитали пять поврежденных кровель, две из которых уже восстанавливаем, к другим возьмемся в ближайшее время. поврежденных кровель - около 2,5 тыс. кв. м", - сообщил главный инженер предприятия Александр Степаненко.
Напомним, 17 ноября утром россияне нанесли ракетный удар по одному из предприятий в Днепре. Там вспыхнул сильный пожар.
Подробнее о ситуации в регионах - читайте в нашем материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.