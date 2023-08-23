В Днепре командир части похитил имущества на полмиллиона гривен. Ему объявили подозрение

Правоохранители задержали командира воинской части в Днепропетровской области за хищение имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генпрокурора.

Как выяснили следователи, командир разведывательного взвода похитил вверенное ему военное имущество - четыре комплекта портативных радиостанций специального назначения и два квадрокоптера. Их общая стоимость составляет 500 тысяч гривен.

Затем он сдал военное имущество в ломбарды на территории Днепропетровской области, за что получил денежные средства, которыми распорядился по собственному усмотрению.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Коррупция в военкоматах

Напомним, после громких коррупционных скандалов в областных военкоматах президент Украины Владимир Зеленский инициировал проверки ТЦК по всей стране. По словам главы государства, правоохранители обнаружили много отвратительных злоупотреблений .

Кроме того, за последние месяцы в Украине увеличилось уголовных дел, связанных со злоупотреблениями в военкоматах.

В четверг, 17 августа, Владимир Зеленский утвердил решение СНБО, которым поручили уволить всех начальников областных военкоматов. В некоторых регионах уже приступили к процедуре увольнения начальников ТЦК.

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