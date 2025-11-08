В Днепре количество погибших из-за атаки РФ возросло до трех человек

"Очень сжато. Как я и писал ночью. Пока не будет закончена спасательная операция, к сожалению, количество жертв будет расти. Уже 3 человека погибло, еще одного не могут найти", - сообщил Филатов.

По его словам, в доме придется демонтировать два подъезда.

Ранее было известно, что после ночной атаки в Днепре на связь не выходят два человека.

Обстрел Украины

В ночь на 8 ноября 2025 года Россия осуществила масштабную комбинированную атаку против Украины, применив ракеты и ударные беспилотники по объектам энергетической инфраструктуры.

В результате ударов в нескольких регионах произошли аварийные отключения электроэнергии, а также перебои в работе критически важных объектов.

В частности, массированная атака оставила без света Кременчуг. Из-за повреждения энергосистемы поезда "Укрзализныци" продолжили движение с задержками.

Этой ночью РФ запустила по Украине 503 средства воздушного нападения:

458 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера";

25 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

10 крылатых ракет Искандер-К;

7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

3 крылатых ракеты "Калибр".

По состоянию на 10.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 415 воздушных целей.

Российская армия атаковала в течение всей ночи, используя дроны и ракеты. Все детали комбинированной атаки - в материале РБК-Украина.