В Днепре, Киеве и области ввели экстренные отключения света

Согласно сообщению, ограничения действуют по команде "Укрэнерго".

Энергетики объяснили, что в ходе экстренных отключений графики почасовых ограничений не действуют. Поэтому потребители не могут ориентироваться на заранее обнародованное расписание.

В ДТЭК отметили, что будут сообщать об изменениях в ситуации на своих официальных ресурсах.

Жителям Киева, Киевской области и Днепра рекомендуют следить за обновлением энергетиков.

Ситуация в энергосистеме

Напомним, российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

В ночь на 8 ноября в результате атаки на энергообъекты Днепропетровской области без электричества осталось более 600 тысяч потребителей в пяти районах и Днепре. Больницы и объекты критической инфраструктуры перешли на резервное питание.