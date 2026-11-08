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В Днепре, Киеве и области ввели экстренные отключения света

10:47 08.11.2026 Вс
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: энергетик ДТЭК на поврежденном после российской атаки объекте (Getty Images)

В воскресенье, 8 ноября, в Киеве, Киевской области и Днепре ввели экстренные отключения электроэнергии. Привычные графики пока не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Согласно сообщению, ограничения действуют по команде "Укрэнерго".

Энергетики объяснили, что в ходе экстренных отключений графики почасовых ограничений не действуют. Поэтому потребители не могут ориентироваться на заранее обнародованное расписание.

В ДТЭК отметили, что будут сообщать об изменениях в ситуации на своих официальных ресурсах.

Жителям Киева, Киевской области и Днепра рекомендуют следить за обновлением энергетиков.

Ситуация в энергосистеме

Напомним, российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

В ночь на 8 ноября в результате атаки на энергообъекты Днепропетровской области без электричества осталось более 600 тысяч потребителей в пяти районах и Днепре. Больницы и объекты критической инфраструктуры перешли на резервное питание.

Также российский дрон попал в объект критической инфраструктуры на Харьковщине . Из-за этого без света осталось около 250 тысяч абонентов. Энергетики работают над устранением повреждений, однако сроки восстановления электроснабжения пока неизвестны.

Из - за последствий российских атак 8 ноября в части областей Украины ввели почасовые отключения . Для населения ограничения предполагали от 1,5 до 4 очередей, а для промышленности действовали графики ограничения мощности.

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