В Днепре готовятся к свету по графикам: отключения могут быть по 4-8 часов в день

По его словам, невозможно восстановить на 100% повреждения, которые были нанесены украинской энергосистеме во время обстрелов РФ. Он советует экономить и ответственно потреблять электроэнергию.

"Нужно разумно потреблять электроэнергию. Уменьшить нагрузку на сети хотя бы в пиковые часы. Если график потребления будет более сглаженным, то энергетикам будет гораздо легче", - рассказал Терещук.

Он отметил, что отключений электроэнергии не избежать. Поэтому стоит готовиться к отсутствию света по графикам.

"При текущих условиях и том, что люди будут экономить, если мы будем переживать эту зиму по нашей области с таким же графиком и в таком режиме, как прошлую зиму, то это будет очень хорошо. Поэтому отключения будут. Я думаю, что они будут по графику, мы справимся с его выполнением, как и в прошлом году. Мы очень много работали над тем, чтобы наше оборудование не выходило из строя при этих отключениях-включениях. Если мы будем жить без электроэнергии 4-8 часов в сутки, это будет хорошо", - ответил он.

Терещук отметил, что город постарается "пройти зиму не хуже, чем в прошлом году". Основной задачей ДТЭК будет четкое соблюдение графика отключений.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, что в прошлом осенне-зимнем периоде Украина жила в условиях постоянных отключений света из-за ударов армии РФ по объектам энергетики. Но уже к весне ситуацию удалось стабилизировать и обходиться без графиков отключений.

Украина готовится пройти зиму без отключения света и для этого есть необходимые ресурсы. Однако глава Минэнерго Герман Галущенко предупредил: такой сценарий возможен при отсутствии российских ударов по энергосистеме.

Между тем, военно-политическое руководство не исключает новых атак по энергетике Украины со стороны РФ. Правда, на этот раз враг может сделать ставку на дроны, поскольку нет такого запаса, чтобы бить залпом в 100 ракет.

Подробно о том, как Украина готовится к возможным отключениям электроэнергии, читайте в материале РБК-Украина.

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