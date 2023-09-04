У Дніпрі готуються до світла за графіками: відключення можуть бути по 4-8 годин на день

За його словами, не можливо відновити на 100% пошкодження, які були завдані українській енергосистемі під час обстрілів РФ. Він радить економити та відповідально споживати електроенергію.

"Потрібно розумно споживати електроенергію. Зменшити навантаження на мережі хоча б у пікові години. Якщо графік споживання буде більш згладженим, то енергетикам буде набагато легше", - розповів Терещук.

Він зауважив, що відключень електроенергії не уникнути. Тому варто готуватись до відсутності світла за графіками.

"За поточних умов та того, що люди будуть заощаджувати, якщо ми будемо переживати цю зиму по нашій області з таким же графіком і в такому режимі, як минулу зиму, то це буде дуже добре. Тому відключення будуть. Я думаю, що вони будуть по графіку, ми впораємося з його виконанням, як і минулого року. Ми дуже багато працювали над тим, щоб наше обладнання не виходило з ладу при цих відключеннях-включеннях. Якщо ми будемо жити без електроенергії 4-8 годин на добу, це буде добре", - відповів він.

Терещук зауважив, що місто намагатиметься "пройти зиму не гірше, ніж минулого року". Основною задачею ДТЕК буде чітке дотримання графіку відключень.

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, що минулого осінньо-зимового періоду Україна жила в умовах постійних відключень світла через удари армії РФ по об'єктах енергетики. Але вже ближче до весни ситуацію вдалося стабілізувати та обходитися без графіків відключень.

Наразі Україна готується пройти зиму без відключення світла і для цього є необхідні ресурси. Однак очільник Міненерго Герман Галущенко попередив: такий сценарій можливий у разі відсутності російських ударів по енергосистемі.

Тим часом військово-політичне керівництво не виключає нових атак по енергетиці України з боку РФ. Щоправда, цього разу ворог може зробити ставку на дрони, оскільки не має такого запасу, щоб бити залпом в 100 ракет.

Детально про те, як Україна готується до можливих відключень електроенергії читайте у матеріалі РБК-Україна.

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