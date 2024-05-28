ua en ru
Вт, 28 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Днепре мужчина сбежал из авто сотрудников ТЦК: в военкомате отреагировали

Днепр, Вторник 28 мая 2024 20:25
UA EN RU
В Днепре мужчина сбежал из авто сотрудников ТЦК: в военкомате отреагировали Иллюстративное фото: в Днепре новых скандал с сотрудниками ТЦК (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Днепре мужчина через окно вылез из автомобиля сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) и сбежал. В военкомате разъяснили ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровский областной ТЦК в Facebook.

В военкомате напомнили, что в соцсетях распространяется видео, на котором мужчина вылазит из автомобиля ТЦК через окно, забирает свой велосипед из багажника и сбегает.

Этот инцидент произошел сегодня, 28 мая. Военнослужащие установили, что мужчина не обновил свои данные в ТЦК и ему предложили проехать для этого в военкомат. Также там могли привлечь его к административной ответственности за нарушение законодательства о военном учете.

"После того, как этот гражданин сел в салон автомобиля, его поведение стало неадекватным, он начал вылезать в открытое окно автомобиля, эмоционально звал прохожих помочь ему оставить авто - без объяснений причин такой реакции", - уточнили в военкомате.

Там также подчеркнули, что по отношению к мужчине "не применяли меры психологического или физического давления".

Скандалы с ТЦК

Напомним, еще вчера, 27 мая, стало известно, что главного редактора "Экономической правды" Дмитрия Денкова сотрудники ТЦК задержали в Белгород-Днестровском Одесской области.

Его удерживали сутки без связи. О местонахождении Денкова стало известно только после того, как его родители подали в полицию заявление на розыск.

Еще месяц назад украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец напоминал, что сотрудники ТЦК не имеют права задерживать украинских мужчин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днипро ТЦК Призыв в армию Мобилизация в Украине
NEWS
Умеров: цель россиян - открыть новый фронт на севере Украины
Умеров: цель россиян - открыть новый фронт на севере Украины
DAILY
Угроза с Севера. Пойдет ли Россия на Сумщину и где может начаться наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Угроза с Севера. Пойдет ли Россия на Сумщину и где может начаться наступление