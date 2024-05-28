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У Дніпрі чоловік втік із авто співробітників ТЦК: у військкоматі відреагували

Дніпро, Вівторок 28 травня 2024 20:25
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У Дніпрі чоловік втік із авто співробітників ТЦК: у військкоматі відреагували Ілюстративне фото: у Дніпрі нових скандал із співробітниками ТЦК (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Дніпрі чоловік через вікно виліз із автомобіля співробітників територіального центру комплектування (ТЦК) та втік. У військкоматі роз'яснили ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК у Facebook .

У військкоматі нагадали, що в соцмережах поширюється відео, на якому чоловік вилазить із автомобіля ТЦК через вікно, забирає свій велосипед із багажника та втікає.

Цей інцидент трапився сьогодні, 28 травня. Військовослужбовці встановили, що чоловік не оновив своїх даних у ТЦК і йому запропонували проїхати для цього у військкомат. Також там могли притягнути його до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про воєнний облік.

"Після того, як цей громадянин сів у салон автомобіля, його поведінка стала неадекватною, він почав вилазити у відкрите вікно автомобіля, емоційно кликав перехожих допомогти йому залишити авто – без пояснень причин такої реакції", – уточнили у військкоматі.

Там також наголосили, що стосовно чоловіка "не вживали заходів психологічного чи фізичного тиску".

Скандали з ТЦК

Нагадаємо, ще вчора, 27 травня, стало відомо, що головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова співробітники ТЦК затримали у Білгород-Дністровському в Одеській області.

Його утримували добу без зв'язку. Про місцезнаходження Дєнкова стало відомо лише після того, як його батьки подали до поліції заяву на розшук.

Ще місяць тому український омбудсмен Дмитро Лубінець нагадував, що працівники ТЦК не мають права затримувати українських чоловіків.

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