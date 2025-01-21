В Днепре были слышны взрывы на фоне ракетной угрозы

В районе города Днепр рано утром 21 января были слышны взрывы. Перед этим было предупреждение об угрозе вражеских ракетных атак с восточного направления.

Военные предупредили об угрозе баллистики в шесть часов утра. И уже через минуту призвали жителей Днепра находиться в укрытиях.

Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока! Днепр - в укрытие!", - говорится в публикации Воздушных сил в Telegram-канале в 06:00 и 06:01 соответственно.

При этом стало известно, что взрывы в районе Днепра были слышны почти одновременно с предупреждением о ракетной угрозе.

В 06:10 военные заявили о фиксации движения ракет в сторону Днепра.

"Скоростные цели в направлении Днепра!" - передали в Воздушных силах.

После этого в местных пабликах сообщили еще о взрывах, которые были слышны в Днепре.

Обстрелы Днепра

Напомним, этот город не редко подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов, которые для ударов применяют ракетное вооружение различных типов и дроны-камикадзе, в частности "Шахеды".

Ранее сообщалось, что во время одного из крайних вражеских обстрелов, совершенных 25 декабря, власти Днепра заявляли о "серьезных проблемах" в городе.

Также сообщалось, что 21 ноября в Днепре в результате российской ракетной атаки было повреждено предприятие, и в городе произошли пожары.