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В Днепре были слышны взрывы на фоне угрозы КАБ

Фото: в Днепре были слышны взрывы (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

В Днепре сегодня днем, 28 июня, были слышны взрывы. Незадолго до этого в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Днепр TV".

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что КАБ полетел мимо Запорожья курсом на Днепропетровскую область.

Официальных подробностей о причинах и последствиях взрывов, которые слышали жители Днепра, пока не сообщалось.

Удары по Днепру

Войска РФ регулярно наносят удары по Днепру дронами и ракетами. Так, днем 24 июня россияне атаковали ракетами Днепропетровскую область. Как рассказывал городской голова Борис Филатов, по убыткам это был один из самых дерзких ударов по Днепру за все время полномасштабной войны.

В областном центре под удар попала инфраструктура, учебные и медицинские учреждения, админздания, здание Государственной службы чрезвычайных ситуаций, а также пассажирский поезд "Укрзализныци".

В частности, под обстрел попали и другие населенные пункты области, в частности город Самар, 25 июня было объявлено днем траура в Днепропетровской области.

 

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