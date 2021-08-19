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На Дністровській ГАЕС запустили четвертий гідроагрегат, що забезпечить економію вугілля та газу

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Київ, Четвер 19 серпня 2021 12:56
На Дністровській ГАЕС запустили четвертий гідроагрегат, що забезпечить економію вугілля та газу Фото: на Дністровській ГАЕС запустили четвертий гідроагрегат (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Четвертий гідроагрегат, який ввели в експлуатацію на Дністровській ГАЕС, допоможе знизити витрати ресурсів - перш за все вугілля та газу.

Церемонія відкриття гідроагрегату відбулася в прямому ефірі на YouTube-каналі "Укргідроенерго".

Як пояснила заступниця голови Офісу Президента Юлія Свириденко, із запуском гідроагрегату в Україні стартувала модернізація енергетичної системи. За її словами, Дністровська ГАЕС є ефективним інструментом регулювання енергосистеми, який успішно виконує роль надійного резерву з покриття пікових навантажень.

"Спорудження потужної ГАЕС на Дністрі дає можливість використовувати надлишки дешевої нічної електроенергії для закачування води в насосному режимі у верхню водойму і спрацювання її в турбінному режимі в години пік для вироблення електроенергії. Введення в роботу додаткового гідроагрегату забезпечить зменшення кількості пусків блоків ТЕС, що у свою чергу призведе до економії вугілля та газу", - розповіла Свириденко на своїй сторінці у Facebook.

На думку експертів, іншим ключовим аспектом проекту є те, що найсучасніше обладнання, встановлене на об’єкті, на 85% виготовлено українськими заводами-виробниками - "Турбоатомом" і "Електроважмашем". Також вони наголосили, що реалізація таких проєктів допоможе Україні стати незалежною від російського електропостачання та з часом знизити тарифи для населення.

Як повідомлялось, енергетики Бурштинської ТЕС локалізували загоряння на території станції, постраждалих немає, інцидент не вплинув на енергопостачання споживачів.

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