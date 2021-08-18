Енергетики локалізували загоряння на території Бурштинської ТЕС
Енергетики Бурштинської ТЕС локалізували загоряння на території станції, постраждалих немає, інцидент не вплинув на енергопостачання споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу станції.
"18 серпня о 16:50 енергетики Бурштинської ТЕС відключили від мережі енергоблок №3 через пожежу топливобаку на позначці 9.6.Пострадалих немає. Відключення енергоблока не вплинуло на електропостачання Бурштинського енергоострову", - повідомили в компанії.
Займання сталося в одному з топливоблоків на території станції. На місце прибули фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Бурштинська ТЕС розташована біля міста Бурштин в Івано-Франківській області. Встановлена потужність - 2334 МВт, складається з 12 енергоблоків потужністю 200 МВт кожен.
Нагадаємо, Бурштинська ТЕС (БуТЭС) - теплова електростанція, розташована біля міста Бурштин (Івано-Франківська область) на перетині ліній електропередачі, що з'єднують Україну з Угорщиною, Румунією, Словаччиною. Встановлена потужність - 2334 МВт. БуТЭС входить до складу ПАТ "Західенерго". З 1 липня 2002 року Бурштинська ТЕС відокремлена від об'єднаної енергосистеми України і працює у складі "Бурштинського острова" і паралельно з об'єднаною енергетичною системою європейських країн (ENTSO-E). Приєднання до ENTSO-E відкрило можливості для збільшення експортних поставок електроенергії з України.