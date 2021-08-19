На Днестровской ГАЭС запустили четвертый гидроагрегат, что обеспечит экономию угля и газа

Четвертый гидроагрегат, который ввели в эксплуатацию на Днестровской ГАЭС, поможет снизить затраты ресурсов - прежде всего угля и газа.

Как пояснила заместитель главы Офиса Президента Юлия Свириденко, с запуском гидроагрегата в Украине стартовала модернизация энергетической системы. По ее словам, Днестровская ГАЭС является эффективным инструментом регулирования энергосистемы, который успешно выполняет роль надежного резерва по покрытию пиковых нагрузок.

"Сооружение мощной ГАЭС на Днестре дает возможность использовать излишки дешевой ночной электроэнергии для закачки воды в насосном режиме в верхний водоем и срабатывания ее в турбинном режиме в часы пик для выработки электроэнергии. Введение в работу дополнительного гидроагрегата обеспечит уменьшение количества пусков блоков ТЭС, что в свою очередь приведет к экономии угля и газа", - рассказала Свириденко на своей странице в Facebook.

По мнению экспертов, другим ключевым аспектом проекта является то, что современное оборудование, установленное на объекте, на 85% изготовлено украинскими заводами-производителями – "Турбоатомом" и "Электротяжмашем". Также они отметили, что реализация таких проектов поможет Украине стать независимой от российского электроснабжения и со временем снизить тарифы для населения.