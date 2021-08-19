ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Днестровской ГАЭС запустили четвертый гидроагрегат, что обеспечит экономию угля и газа

Новина українською →
Киев, Четверг 19 августа 2021 12:56
На Днестровской ГАЭС запустили четвертый гидроагрегат, что обеспечит экономию угля и газа Фото: на Днестровской ГАЭС запустили четвертый гидроагрегат (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Четвертый гидроагрегат, который ввели в эксплуатацию на Днестровской ГАЭС, поможет снизить затраты ресурсов - прежде всего угля и газа.

Церемония открытия гидроагрегата состоялась в прямом эфире на YouTube-канале "Укргидроэнерго".

Как пояснила заместитель главы Офиса Президента Юлия Свириденко, с запуском гидроагрегата в Украине стартовала модернизация энергетической системы. По ее словам, Днестровская ГАЭС является эффективным инструментом регулирования энергосистемы, который успешно выполняет роль надежного резерва по покрытию пиковых нагрузок.

"Сооружение мощной ГАЭС на Днестре дает возможность использовать излишки дешевой ночной электроэнергии для закачки воды в насосном режиме в верхний водоем и срабатывания ее в турбинном режиме в часы пик для выработки электроэнергии. Введение в работу дополнительного гидроагрегата обеспечит уменьшение количества пусков блоков ТЭС, что в свою очередь приведет к экономии угля и газа", - рассказала Свириденко на своей странице в Facebook.

По мнению экспертов, другим ключевым аспектом проекта является то, что современное оборудование, установленное на объекте, на 85% изготовлено украинскими заводами-производителями – "Турбоатомом" и "Электротяжмашем". Также они отметили, что реализация таких проектов поможет Украине стать независимой от российского электроснабжения и со временем снизить тарифы для населения.

Как сообщалось, энергетики Бурштынской ТЭС локализовали возгорание на территории станции, пострадавших нет, инцидент не повлиял на энергоснабжение потребителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭС
NEWS
Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты: что это значит
Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты: что это значит
DAILY
"Нас предали". Рассказ женщины-режиссера, сбежавшей от "Талибана" в Украину
Милан Лелич, Владислав Красинский "Нас предали". Рассказ женщины-режиссера, сбежавшей от "Талибана" в Украину