На Дніпровському коксохімі стався вибух, є постраждалі

В результаті вибуху постраждали п'ятеро людей

На Днепровском коксохимическом заводе в Каменском (Днепропетровская область) произошел взрыв, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел.

Сообщается, что 29 января в 03:30 в Каменском на территории завода в трехэтажном здании смолоперерабатывающего цеха произошел взрыв газовоздушной смеси с горением битума. В больницу с ожогами в тяжелом состоянии госпитализированы пять человек.

В 04:07 подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям потушили пожар на площади 200 квадратных метров. Повреждено технологическое оборудование цеха, причина взрыва выясняется.

Напомним, ранее во Львовской области в селе Ставчаны произошел пожар на заводе "Майола". Информации о жертвах не было.

До этого в Калуше Ивано-Франковской области произошел пожар на заводе "Карпатнефтехим". Инженеры завода запретили тушить огонь, поэтому спасательные подразделения пытались охладить соседние с местом пожара здания. Охрану порядка обеспечивали 50 полицейских.