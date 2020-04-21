У Києві кладовища будуть закриті до літа

Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кличко нагадав, що поминальні дні було перенесено

Кладовища в Києві будуть закриті до 6 червня у рамках карантину у столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, до цього часу доступ до кладовищ буде обмежено.

"Поминальні дні, як ви знаєте, ми домовились з представниками конфесій перенести на 6 червня. До цього часу доступ на всі кладовища столиці буде обмежений", - заявив Кличко.

Нагадаємо, мер Києва раніше анонсував, що в столиці з 18 квітня буде обмежений доступ до міських кладовищ у зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу. Він підкреслював, що виняток становлять поховання.

Так, у кінці березня Кабінет міністрів України розробив протокол поховання померлих від коронавірусної інфекції.

Як писало РБК-Україна раніше, 14 квітня Кличко попередив, що всі кладовища в Києві будуть закриті у зв'язку з посиленням карантину, а поминальні дні перенесені на червень. Як він зазначив, поминальні дні перенесені на 6 червня.

Підкреслимо, в столиці за останні 24 години від коронавірусної хвороби померли ще двоє людей.