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У Житомирській області на хабарі затримали воєнкома

Новини » Надзвичайні події    29.08.2019 - 15:47
У Житомирській області на хабарі затримали воєнкома
Фото: затримання воєнкома (vppnr.gp.gov.ua)

Воєнкома затримали при отриманні хабара в 1 тисячу доларів

В Житомирській області затримали військового комісара Лугинського району на хабарі в 1 тисячу доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу військової прокуратури.

Як повідомляється, підполковник Лугинського районного військового комісаріату вимагав грошову винагороду за допомогу, щоб уникнути призову на строкову службу.

"Викрили на хабарі у 1 тис. дол. США військового комісара Лугинського районного військового комісаріату. 29 серпня 2019 підполковника затриманий "на гарячому", а предмет злочину вилучено", - йдеться в повідомленні.

Воєнкому планується повідомити підозра у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою). Санкції статті передбачають позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві на хабарі затримали чиновницю ДМС. Чиновниця отримала 300 доларів за прискорену видачу закордонних паспортів.

Також повідомлялося, що в Києві лікарі вимагали хабара у онкохворих пацієнтів. Медпрацівники Національного інституту раку (НІР) просили від 3 до 70 тис. грн за призначення безкоштовних медичних препаратів.

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