У Дніпропетровській області посилили карантин

У Дніпропетровській області обмежили роботу нічних клубів, кафе, ресторанів, барів та закладів культури після 23:00. Таким чином в регіоні посилили карантин.

Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.

Роботу цих закладів заборонили до 7:00. Виняток - кінотеатри та заклади, які працюють на винос.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України, на місцевому рівні його підтвердила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, станом на сьогодні, в Дніпропетровській області 1155 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я готує проект постанови, яким карантин продовжать ще мінімум на місяць.

Крім того, в Україні за минулу добу інфікувалися 836 осіб, а загальна кількість заражених становить 55 607 осіб.

Додамо, у Києві за добу виявили 147 випадків захворювання на коронавірус, це найбільший добовий показник з початку епідемії.

Раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоров'я не виключає можливості переглянути критерій для поділу країн на "червону" і "зелену" зони.