У Дніпропетровській області посилили карантин

Роботу кафе та ресторанів заборонили з 23:00 до 7:00
У Дніпропетровській області обмежили роботу нічних клубів, кафе, ресторанів, барів та закладів культури після 23:00. Таким чином в регіоні посилили карантин.
Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.
Роботу цих закладів заборонили до 7:00. Виняток - кінотеатри та заклади, які працюють на винос.
Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України, на місцевому рівні його підтвердила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Зазначимо, станом на сьогодні, в Дніпропетровській області 1155 випадків коронавірусу.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я готує проект постанови, яким карантин продовжать ще мінімум на місяць.
Крім того, в Україні за минулу добу інфікувалися 836 осіб, а загальна кількість заражених становить 55 607 осіб.
Додамо, у Києві за добу виявили 147 випадків захворювання на коронавірус, це найбільший добовий показник з початку епідемії.
Раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоров'я не виключає можливості переглянути критерій для поділу країн на "червону" і "зелену" зони.