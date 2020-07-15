В Україні планують перегляд критерію для країн "червоної" зони

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Цей критерій можуть збільшити до 55 випадків на 100 тисяч населення

Міністерство охорони здоров'я не виключає можливості переглянути критерій для поділу країн на "червону" і "зелену" зони. Це планують робити у зв'язку з збільшенням кількості активних хворих в Україні.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Міністр також підкреслив, що прибувші з країн "червоної" зони можуть достроково вийти з самоізоляції, пройшовши ПЛР-тест на COVID-19.

"Ми внесли пропозицію збільшити такий критерій до 55 на 100 тисяч. Тобто країни з кількістю активних хворих більше 55 на 100 тисяч населення будуть потрапляти в "червону" зону, менше 55 - в "зелену", - додав він.

Нагадаємо, наприкінці червня в Україні впровадили критерій 40 активних хворих на 100 тисяч.

Зазначимо, Європейський союз планує скоротити до 13 список країн "зеленої зони".

Нагадаємо, у МЗС України заявили, що шансів на те, що Україна потрапить в оновлений список країн "зеленої зони" ЄС зараз немає.

Додамо, Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної зони".