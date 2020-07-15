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У Дніпропетровській області посилили карантин

Дніпропетровська область, Середа 15 липня 2020 12:37
У Дніпропетровській області посилили карантин
Фото: правоохоронці в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Роботу кафе та ресторанів заборонили з 23:00 до 7:00

У Дніпропетровській області обмежили роботу нічних клубів, кафе, ресторанів, барів та закладів культури після 23:00. Таким чином в регіоні посилили карантин.

Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської ОДА.

Роботу цих закладів заборонили до 7:00. Виняток - кінотеатри та заклади, які працюють на винос.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України, на місцевому рівні його підтвердила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, станом на сьогодні, в Дніпропетровській області 1155 випадків коронавірусу.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я готує проект постанови, яким карантин продовжать ще мінімум на місяць.

Крім того, в Україні за минулу добу інфікувалися 836 осіб, а загальна кількість заражених становить 55 607 осіб.

Додамо, у Києві за добу виявили 147 випадків захворювання на коронавірус, це найбільший добовий показник з початку епідемії.

Раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоров'я не виключає можливості переглянути критерій для поділу країн на "червону" і "зелену" зони.

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