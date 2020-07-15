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В Днепропетровской области ужесточили карантин

Днепропетровская область, Среда 15 июля 2020 12:37
В Днепропетровской области ужесточили карантин
Фото: правоохранители в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Работу кафе и ресторанов запретили с 23:00 до 7:00

В Днепропетровской области ограничили работу ночных клубов, кафе, ресторанов, баров и заведений культуры после 23:00. Таким образом в регионе ужесточили карантин.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Работу этих заведений запретили до 7:00. Исключение - кинотеатры и заведения, которые работают на вынос.

Такое решение принял Кабинет министров Украины, на местном уровне его подтвердила областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отметим, по состоянию на сегодня, в Днепропетровской области 1155 случаев коронавируса.

Напомним, Министерство здравоохранения готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц.

Кроме того, в Украине за минувшие сутки инфицировались 836 человек, а общее количество зараженных составляет 55 607 человек.

Добавим, в Киеве за сутки выявили 147 случаев заболевания коронавирусом, это наибольший суточный показатель с начала эпидемии.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения не исключает возможности пересмотреть критерий для деления стран на "красную" и "зеленую" зоны.

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