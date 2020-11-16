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У Дніпропетровській області внаслідок пожежі загинули троє дітей

Дніпропетровська область, Понеділок 16 листопада 2020 09:50
У Дніпропетровській області внаслідок пожежі загинули троє дітей
Фото: рятувальник (dsns.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

У Дніпропетровській області в приватному житловому будинку сталася пожежа. Внаслідок події загинули троє маленьких дітей - 2014 року, 2016 і 2018 років народження.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежа сталася у неділю, 16 листопада, у селі Бикове Криничанського району. Рятувальники локалізували її о 16:49 на площі 25 м кв, а о 17:17 - ліквідували.

До ліквідації вогню залучили сім пожежників і дві одиниці техніки. Причини виникнення пожежі поки невідомі.

Нагадаємо, 4 листопада, у селі В'язівок Черкаської області у житловому будинку сталася пожежа. Тоді в результаті події загинули троє людей, серед них - дитина.

Крім того, 28 жовтня, у селі Новокрасне Одеської області сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку, у результаті якої загинули двоє дітей.

Також РБК-Україна писало, що у Харкові сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку, у результаті чого одна людина загинула, однак 17 вдалось евакуювати.

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