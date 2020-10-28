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При пожежі в Одеській області загинули двоє дітей

Село Новокрасне, Середа 28 жовтня 2020 11:49
При пожежі в Одеській області загинули двоє дітей
Фото: рятувальник (dsns.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 28 жовтня, у селі Новокрасне Одеської області сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку. У результаті події загинули двоє дітей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, загоряння житлового будинку сталось на вулиці Набережна. По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що пожежа виникла в одній із кімнат. Під час гасіння вогню рятувальники виявили двох дітей, без ознак життя (2 роки та 8 місяців).

Зазначається, що пожежа була локалізована 10:33, а о 11:07 її повністю ліквідували на площі 30 кв.м. До гасіння вогню були залучені 4 рятувальники та 1 одиниця основної пожежної техніки.

Причина пожежі наразі встановлюється.

Фото: пожежа в житловому будинку (od.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, 25 жовтня у Львові горіла багатоповерхівка, у результаті чого отруєння продуктами горіння отримали двоє дітей 2020 року народження.

Крім того, у Харкові сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку, у результаті чого одна людина загинула, однак 17 вдалось евакуювати.

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