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У Дніпропетровській області різко зросла кількість заражених коронавірусом

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МОЗ повідомив про ситуацію в областях з коронавірусом

Коронавірус в Україні охопив 23 області і Київ, станом на ранок 8 квітня в країні 1668 заражених COVID-19. Про ситуацію в областях повідомили у прес-службі МОЗ.

За добу в Україні заразились 206 людей. Різко зросла кількість заражених у Дніпропетровській області, з 15 до 41. Найбільше заражених у Києві - 256 випадків, ситуація в областях:

  • Вінницька область - 89 випадків;
  • Волинська область - 36 випадків;
  • Дніпропетровська область - 41 випадок;
  • Донецька область - 11 випадків;
  • Житомирська область - 21 випадок;
  • Закарпатська область - 43 випадки;
  • Запорізька область - 45 випадків;
  • Івано-Франківська область - 198 випадків;
  • Кіровоградська область - 57 випадків;
  • Київська область - 120 випадків;
  • Львівська область - 36 випадків;
  • Луганська область - 3 випадки;
  • Одеська область - 32 випадки;
  • Полтавська область - 17 випадків;
  • Рівненська область - 44 випадки;
  • Сумська область - 56 випадків;
  • Тернопільська область - 168 випадків;
  • Харківська область - 5 випадків;
  • Херсонська область - 15 випадків;
  • Хмельницька область - 15 випадків;
  • Чернівецька область - 273 випадки;
  • Черкаська область - 80 випадків;
  • Чернігівська область - 7 випадків.

Також в Україні за добу зафіксували 7 нових летальних випадків, пов'язаних з захворюванням коронавірусом. Станом на ранок 8 квітня в Україні померли 52 пацієнти, хворих на COVID-19.

Нагадаємо, зранку з київського аеропорту "Жуляни" до Риму вилетів літак з дезінфекційними рідинами, як гуманітарна допомога італійським медикам у боротьбі з коронавірусом.

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