В Днепропетровской области резко возросло число зараженных коронавирусом

Минздрав сообщил о ситуации в областях с коронавирусом
Коронавирус в Украине охватил 23 области и Киев, по состоянию на утро 8 апреля в стране 1668 зараженных COVID-19. О ситуации в областях сообщили в пресс-службе Минздрава.
За сутки в Украине заразились 206 человек. Резко возросло число зараженных в Днепропетровской области, с 15 до 41. Больше всего зараженных в Киеве - 256 случаев, ситуация в областях:
Также в Украине за сутки зафиксировали 7 новых летальных случаев, связанных с заболеванием коронавирусом. По состоянию на утро 8 апреля в Украине скончались 52 пациента, больных COVID-19.
Напомним, утром из киевского аэропорта "Жуляны" до Рим вылетел самолет с дезинфицирующими жидкостями, как гуманитарная помощь итальянским медикам в борьбе с коронавирусом.