У Дніпропетровській області стався вибух, є загиблий

Сьогодні у Дніпропетровській області в місті Жовті Води у чоловіка вибухнула граната, внаслідок чого той загинув. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, вибух стався цієї ночі через недбале поводження з вибуховим пристроєм, попередньо гранатою "Ф-1". У результаті чого 25-річний чоловік зазнав множинних поранень ніг та живота. Його доставили до реанімаційного відділення лікарні, однак спасти чоловіка не вдалось.

Правоохоронці вилучили з місця події кільце з чекою та провели магнітний збір уламків від гранати "Ф-1". Також були знайдені і інші речові докази, які направили на експертизу.

Фото: уламки від гранати (dp.npu.gov.ua)

З цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів). У межах розслідування поліція встановить всі обставини події та походження боєприпасу.

Нагадаємо, у Кривому Розі на одній із вулиць Металургійного району вибухнула автівка, внаслідок чого тілесні ушкодження отримав один чоловік.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Києві стався потужний вибух в житловому будинку на Позняках.

Додамо, у Станиці Луганській стався вибух невстановленого пристрою, внаслідок чого загинули дві людини.