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В Дніпропетровській області пролунав вибух

Ілюстративне фото: в Дніпропетровській області пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Мешканці Синельниківського району Дніпропетровської області почули вибух. Він прогримів під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Зазначається, що у Дніпрі місцеві також чули вибухи.

Причина та деталі наразі невідомі. Мешканцям краще залишатися в укриттях.

При цьому проводити фото- та відеозйомку місця події суворо заборонено.

Нагадаємо, вчора, 27 червня, у Дніпрі також прогриміли вибухи. Пізніше з'ясувалося, що піротехніки ДСНС підірвали бойову частину ракети, раніше виявлену в районі Ігрені.

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Дніпропетровська областьВибухВійна Росії проти України