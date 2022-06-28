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В Днепропетровской области прогремел взрыв

Иллюстративное фото: в Днепропетровской области прогремел взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Жители Синельниковского района Днепропетровской области услышали взрыв. Он прогремел во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

Отмечается, что в Днепре местные также слышали взрывы.

Причина и детали пока неизвестны. Жителям лучше оставаться в укрытиях.

При этом проводить фото- и видеосъемку места происшествия строго запрещено.

Напомним, вчера, 27 июня, в Днепре также были слышны взрывы. Позже выяснилось, что пиротехники ГСЧС подорвали боевую часть ракеты, ранее обнаруженную в районе Игрени.

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Днепропетровская областьВзрывВойна России против Украины