ru ua
Пн, 27 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Дніпрі знову чутні вибухи, оголошено повітряну тривогу

Новость на русском →
Дніпро, Понеділок 27 червня 2022 20:17
У Дніпрі знову чутні вибухи, оголошено повітряну тривогу Фото: у Дніпрі лунають вибухи на тлі повітряної тривоги (Юлія Червінська/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Увечері 27 червня в Дніпрі знову чутні вибухи. Подробиць поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що вибухи в Дніпрі були чутні під час повітряної тривоги. Жителів міста просять пройти в укриття.

Нагадаємо, раніше минулого тижня в Дніпрі також лунали вибухи під час повітряної тривоги. Однак про руйнування не повідомлялося.

До цього повідомлялося, що російські війська накрили "Ураганами" Зеленодольську громаду Дніпропетровської області, в результаті було кілька постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро Вибух
NEWS
Буданов пояснив, чому Росія не піде на виведення військ із України
Буданов пояснив, чому Росія не піде на виведення військ із України
DAILY
Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися