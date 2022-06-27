У Дніпрі знову чутні вибухи, оголошено повітряну тривогу

Увечері 27 червня в Дніпрі знову чутні вибухи. Подробиць поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що вибухи в Дніпрі були чутні під час повітряної тривоги. Жителів міста просять пройти в укриття.

Нагадаємо, раніше минулого тижня в Дніпрі також лунали вибухи під час повітряної тривоги. Однак про руйнування не повідомлялося.

До цього повідомлялося, що російські війська накрили "Ураганами" Зеленодольську громаду Дніпропетровської області, в результаті було кілька постраждалих.

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