У Дніпрі знову чутні вибухи, оголошено повітряну тривогу
Фото: у Дніпрі лунають вибухи на тлі повітряної тривоги (Юлія Червінська/РБК-Україна)
Увечері 27 червня в Дніпрі знову чутні вибухи. Подробиць поки немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Повідомляється, що вибухи в Дніпрі були чутні під час повітряної тривоги. Жителів міста просять пройти в укриття.
Нагадаємо, раніше минулого тижня в Дніпрі також лунали вибухи під час повітряної тривоги. Однак про руйнування не повідомлялося.
До цього повідомлялося, що російські війська накрили "Ураганами" Зеленодольську громаду Дніпропетровської області, в результаті було кілька постраждалих.
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