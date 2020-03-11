У Дніпропетровській області в пожежі загинула дитина, ще двоє дітей госпіталізовані

У Дніпропетровській області у місті Верхівцеве в пожежі загинула дитина, ще двоє дітей госпіталізовані. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, загинула дитина віком 6 років та ще дві дитини віком 4років та 1 рік госпіталізовані.

"Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 2 м.кв. Підрозділи ДСНС не залучались. Попередня причина - дитячі пустощі з вогнем", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Чернівецькій області в результаті пожежі загинули чотири людини, серед них троє дітей.

РБК-Україна писало, що в кінці лютого сталася пожежа в приватному будинку у Волинській області. Тоді загинули двоє дітей 2014 і 2017 року народження.

Також в Києві на вулиці Набережно-Корчуватській у результаті пожежі в люці теплотраси загинули троє людей. Причиною пожежі став загорівся сміття.

Крім цього повідомлялося, що днями в Одесі сталася пожежа в житловому багатоповерховому будинку. В результаті пожежі евакуювали понад 40 осіб. При цьому одна жінка постраждала.