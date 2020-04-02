У Дніпропетровській області підтвердили ще два випадки COVID-19

У Дніпропетровській області підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна рада.

Так, два нових випадки інфікування були зафіксовані у місті Кривий Ріг та місті Новомосковськ.

Також наголошується, що всього було проведено 24 обстеження, в результаті яких негативний результат отримали 22 випадки.

За станом на 18:00 2 квітня, загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області склало 12.

Нагадаємо, з 3 квітня влада Дніпра посилюють обмежувальні заходи на період карантину. Так, у місті будуть закриті всі парки, а також вводиться заборона на ремонт в багатоквартирних будинках.

Крім того, за останніми даними Міністерства охорони здоров'я в Україні підтверджені 804 випадків коронавірусу, з них 20 - летальних, 13 пацієнтів, що видужали. За останню добу виявили 135 нових випадків.