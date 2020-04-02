В Днепропетровской области подтвердили еще два случая COVID-19

В Днепропетровской области подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Днепропетровский областной совет.

Так, два новых случая инфицирования были зафиксированы в городе Кривой Рог и в городе Новомосковск.

Также отмечается, что всего было проведено 24 обследования, в результате которых отрицательный результат получили 22 случая.

По состоянию 18:00 2 апреля, общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составило 12.

Напомним, с 3 апреля власти Днепра ужесточают ограничительные меры на период карантина. Так, в городе будут закрыты все парки, а также вводится запрет на ремонт в многоквартирных домах.

Кроме того, по последним данным Министерства здравоохранения в Украине подтверждены 804 случая коронавируса, из них 20 - летальных, 13 пациентов выздоровели. За последние сутки выявили 135 новых случаев.