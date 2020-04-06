У Рівненській області зафіксували ще один випадок коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вірус зафіксували у чоловіка з Рівного

У Рівненській області підтвердили ще один випадок зараження коронавірусом. Про це Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, вірус зафіксували у чоловіка з Рівного, який контактував з попередньо виявленими хворими.

"Станом на вечір 6 квітня, в Рівненській області підтверджено 1 новий випадок захворювання COVID-19. Чоловік з Рівного, контактував з попередньо виявленими хворими", - повідомив Коваль.

Він також додав, що на сьогодні в Рівненській області 40 підтверджених випадків COVID-19, п'ять з них летальні. Троє вже одужали.

Нагадаємо, у Тернопільській області через коронавірус помер ще один чоловік, чоловік 57 років з міста Заліщики. Його стан в останні дні погіршився. Пацієнта підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Крім того, в Лисичанську померла 8-річна дівчинка від гнійної пневмонії. Протягом тижня у дитини була висока температура і кашель, проте родичі не зверталися за медичною допомогою. Наразі проводиться дослідження аналізів дитини на наявність COVID-19.

Додамо, що в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.