У Дніпропетровській області в ДТП загинула одна людина, п'ятеро постраждали

ДТП сталося в селі Мишурин Ріг Верхньодніпровського району

У Дніпропетровській області в четвер, 26 липня, в результаті зіткнення двох автомобілів загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали. Про це повідомили в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що в селі Мишурин Ріг Верхньодніпровського району зіткнулися автомобілі Hyundai Sonata і ВАЗ 21053. В результаті аварії було травмовано п'ятеро людей і одна людина загинула.

На даний момент експертами встановлюються ричини аварії.

Фото (dp.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, у Дніпрі вчора ввечері, 25 липня, в результаті дорожньо-транспортної пригоди, отримали травми двоє дітей. В результаті ДТП сталося загоряння в автомобілі.

В результаті аварії було травмовано дитину 2010 року народження, якого госпіталізовано на швидкої медичної допомоги КУ "Обласна дитяча клінічна лікарня" та дитини 2001 року народження, якого після обстеження лікарів було направлено на амбулаторне лікування.