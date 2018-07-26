В Днепропетровской области в ДТП погиб один человек, пять пострадали

ДТП произошло в селе Мишурин Рог Верхнеднепровского района

В Днепропетровской области в четверг, 26 июля, в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще пятеро пострадали. Об этом сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что в селе Мишурин Рог Верхнеднепровского района столкнулись автомобили Hyundai Sonata и ВАЗ 21053. В результате аварии были травмированы пять человек и один человек погиб.

На данный момент экспертами устанавливаются причины аварии.

Фото (dp.dsns.gov.ua)

Напомним, в Днепре вчера вечером, 25 июля, в результате дорожно-транспортного происшествия, получили травмы двое детей. В результате ДТП произошло возгорание в автомобиле.

В результате аварии было травмировано ребенка 2010 года рождения, которого госпитализировали на скорой медицинской помощи в КУ "Областная детская клиническая больница" и ребенка 2001 года рождения, которого после обследования врачей было направлено на амбулаторное лечение.