Чем важна Константиновка и может ли враг быстро продвинуться в город: мнение эксперта

Российские войска продолжают усиливать штурмы, пытаясь прорвать украинскую оборону Часов Яра и тем самым обеспечить себе движение на Константиновку. К последней оккупантам осталось около 7-8 км.

О возможной угрозе для Константиновки и от чего зависит продвижение агрессора в сторону города - в материале РБК-Украина ниже.

Накануне о российском продвижении к югу от города Часов Яр написал аналитик BILD Юлиан Репке, которое он назвал "прорывом". По его словам, войскам РФ якобы удалось пересечь канал Северский Донец - Донбасс на южных окрестностях города, что тормозило продвижение россиян в сторону Константиновки.

В то же время украинские военные утверждают, что "прорыва" и "вклинивания" оккупантов в линию обороны ВСУ нет, а подобные "набеги" вражеской пехоты происходят регулярно. При этом защитники признают, что ситуация усложнилась.

В свою очередь депутат Дружковского городского совета Николай Довбня вчера заявил, что происходящее под Константиновкой "напоминает советские фильмы о войне" - постоянный гул и взрывы. По его словам, по состоянию на 22 октября враг находится уже в 7-8 км от города.

"Дорога в Часов Яр открыта только для военных и местных. Местные большие карьеры, по моему мнению, смогут немного задержать врага между Константиновкой и Часовым Яром", - сказал Довбня.

Связь между этими двумя городами важна. Ведь в случае оккупации Часов Яра это откроет врагу путь для продолжения наступательных действий, в частности, на Константиновку.

Фото: враг находится в 7-8 км от Константиновки (deepstatemap)

О важности Константиновки и от чего зависит, продвинется ли враг

В свою очередь Константиновка остается для агрессора одной из потенциальных целей, в частности из-за своего железнодорожного хаба, отметил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

"Там железная дорога и россиянам очень важно это в плане логистики. Они активно используют железную дорогу. Любой армии лучше использовать железную дорогу, чем автотранспорт и т.д. Потому что ею можно сразу многое перевезти. И даже если она будет частично разрушена, то быстро отремонтируется", - объяснил Гетман.

По словам, попытки россиян двигаться в сторону Константиновки достаточно ожидаемы. Но если враг подойдет ближе, чем сейчас, то это будет означать и угрозу ударов по городу еще и из минометных систем разного калибра.

"То, что им Константиновка важна - это почти очевидно. По вокзалу прилетали уже несколько месяцев назад первые ракеты, они так пытались разрушить что-то там. Ну и эта железная дорога, которой мы активно пользуемся... Поэтому прогнозируется, что они туда будут пытаться продвинуться", - говорит Гетман.

По мнению эксперта, удастся россиянам продвинуться или нет, зависит от многих составляющих. Не только от сил обороны Украины, но и действий агрессора, а именно какое количество живой силы и техники он сможет привлечь.

"От нас тоже (зависит - ред.) насколько будут свежие там войска, насколько они будут иметь оружие, ну и так далее. То есть если все составляющие войны сложатся на нашу сторону, то будет хорошо", - сказал собеседник.

Но, предупредил Гетьман, если оккупанты смогут значительно преобладать украинских военных в артиллерии, бронетехнике и личном составе, то ВСУ будет трудно удерживать эти позиции. Поскольку только подготовкой и мотивацией невозможно остановить врага, значительно преобладающего.

"Иногда слышишь от людей такие комментарии: "А удастся нам или не удастся?" или "Что смогут наши силы или не смогут?". Такое впечатление, что люди смотрят на боевые действия как на футбол...по-другому не знаю, как объяснить. Если сравнивать со спортом, то сможет ли победить команда с 11 игроками, если против них поставят 111 игроков?" - риторически добавил эксперт.