У Дніпропетровській обл. затримали чоловіка, який кинув гранату в приміщення банку

Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В результаті вибуху ніхто не постраждав

Правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, який кинув гранату в приміщення банку у Павлограді (Дніпропетровська область). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, у неділю, 23 грудня, близько 21:00 на вулиці Центральній міста Павлоград чоловік кинув гранату до приміщення банку. Попередньо встановлено, що чоловік використав гранату РГД-5.

Зазначається, що у затриманого правоохоронці виявили ще одну гранату РГД-5, тубус від гранатомета, тротилову шашку та стріляні гільзи.

За фактом злочину відкрито кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Донецькій області під час перевірки перевірки покинутих будинків, правоохоронці виявили у підвалі арсенал боєприпасів. В ході перевірки покинутих будинків правоохоронці вилучили ручний гранатомет, противотанкову міну, гранату Ф-1, вибухівку та півтисячі набоїв.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області поліція знайшла 15 тонн детонаторів до снарядів.