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Дніпропетровська область стала гуманітарним центром для забезпечення фронту, - Тимошенко

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Неділя 10 квітня 2022 10:54
Дніпропетровська область стала гуманітарним центром для забезпечення фронту, - Тимошенко Фото: Дніпропетровська область стала головним гуманітарним центром (facebook com/kirill.timoshenko)
Автор: Артем Горовенко

З початком війни Дніпропетровська область перетворилась на головний гуманітарний хаб, що підтримує Донецьку, Луганську, Харківську та Чернігівську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Facebook після відвідування Дніпра.

За його словами, від області на фронт було направлено вже понад 109 тисяч харчових наборів.

"Їх забезпечує склад пакування гуманітарної допомоги при гумштабі обласної військової адміністрації. Тут дуже ефективно побудована логістика. Такими темпами Дніпропетровщина зможе забезпечити більшість фронтових регіонів", - зазначив Тимошенко.

Ще одним ефективним осередком допомоги у Дніпрі є Координаційний штаб волонтерів, де щоденно працюють сотні людей. Вони збирають допомогу для бійців та вимушених переселенців.

До Дніпра, своєю чергою, гуманітарна допомога надходить з інших регіонів нашої країни. Так, із заходу України до міста "Укрзалізницею" передано 4 000 тонн гуманітарки.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив про те, що до Харкова щоденно надходить по 300 тонн гуманітарної допомоги.

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Дніпропетровська область Гуманітарна допомога
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