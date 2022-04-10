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Днепропетровская область стала гуманитарным центром для обеспечения фронта, - Тимошенко

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Воскресенье 10 апреля 2022 10:54
Днепропетровская область стала гуманитарным центром для обеспечения фронта, - Тимошенко Фото: Днепропетровская область стала главным гуманитарным центром (facebook com/kirill.timoshenko)
Автор: Артем Горовенко

С началом войны Днепропетровская область превратилась в главный гуманитарный хаб, что поддерживает Донецкую, Луганскую, Харьковскую и Черниговскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Facebook после посещения Днепра.

По его словам, от области на фронт было направлено уже более 109 тысяч пищевых наборов.

"Их обеспечивает склад упаковки гуманитарной помощи при гумштабе областной военной администрации. Здесь очень эффективно построена логистика. Такими темпами Днепропетровск сможет обеспечить большинство фронтовых регионов", - отметил Тимошенко.

Еще одним эффективным центром помощи в Днепре является Координационный штаб волонтеров, где ежедневно работают сотни людей. Они собирают помощь для бойцов и вынужденных переселенцев.

В Днепр, в свою очередь, гуманитарная помощь поступает из других регионов нашей страны. Так, с запада Украины в город "Укрзализныцей" передано 4 000 тонн гуманитарки.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил о том, что в Харьков ежедневно поступает по 300 тонн гуманитарной помощи.

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Днепропетровская область Гуманитарная помощь
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