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Під Дніпром сталося ДТП через смерть водія, люди вистрибували на ходу

Новини » Надзвичайні події     03.02.2020 - 20:14
Під Дніпром сталося ДТП через смерть водія, люди вистрибували на ходу
Фото: ДТП під Дніпром (sobitie.com.ua)

Ніхто не постраждав

У Кам'янському (Дніпропетровська область) у дорожню-транспортну пригоду потрапив автобус , який віз учнів 22-ої школи в басейн, через смерть водія, в результаті люди вистрибували на ходу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що причиною аварії стала смерть 68-річного водія прямо за кермом під час руху. Попередньо, у чоловіка стався інсульт.

"Некерований транспортний засіб з дітьми в салоні перетнув трамвайні колії, скотився з проїжджої частини і врізався в паркан "АТБ". Коли автобус почав повертати у бік супермаркету, з його передніх дверей вистрибнув чоловік. Даний момент показали веб-камери місцевого провайдера. Як вдалося встановити, це була вчителька фізкультури, яка згодом розповіла, що намагалася покликати когось на допомогу", - йдеться у повідомленні.

За уточненими департаментом даними, в автобусі перебувало 20 дітей та 2 вчителі. За інформацією Нацполіції - 20 дітей і троє дорослих (крім водія).

Відзначимо, що в автобусі перебувало 23 пасажири. В основному, це учні молодшої та середньої школи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумах на перехресті маршрутка в'їхала у стовп, в результаті чого постраждали 10 осіб. ДТП сталося через негоду.

Як повідомляло РБК-Україна, в Дніпрі маршрутка на швидкості врізалась у стовп, постраждали чотири людини.

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