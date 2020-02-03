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Под Днепром произошло ДТП из-за смерти водителя, люди выпрыгивали на ходу

Новости » Происшествия     03.02.2020 - 20:14
Под Днепром произошло ДТП из-за смерти водителя, люди выпрыгивали на ходу
Фото: ДТП под Днепром (sobitie.com.ua)

Никто не пострадал

В Каменском (Днепропетровская область) в ДТП попал автобус, который вез учащихся 22-ой школы в бассейн, из-за смерти водителя, в результате люди выпрыгивали на ходу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что причиной аварии стала смерть 68-летнего водителя прямо за рулем во время движения. Предварительно, у мужчины случился инсульт.

"Неуправляемое транспортное средство с детьми в салоне пересекло трамвайные пути, скатилось с проезжей части и врезалось в забор "АТБ". Когда автобус начал поворачивать в сторону супермаркета, из его передних дверей выпрыгнул человек. Данный момент запечатлели веб-камеры местного провайдера. Как удалось установить, это была учительница физкультуры, которая впоследствии рассказала, что пыталась позвать кого-то на помощь", - говорится в сообщении.

По уточненным департаментом данным, в автобусе находились 20 детей и 2 учителя. По информации нацполиции - 20 детей и трое взрослых (исключая водителя).

Отметим, что в автобусе находились 23 пассажира. В основном, это учащиеся младшей и средней школы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах на перекрестке маршрутка въехала в столб, в результате чего пострадали 10 человек. ДТП произошло из-за непогоды.

Как сообщало РБК-Украина, в Днепре маршрутка на скорости врезалась в столб, пострадали четыре человека.

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