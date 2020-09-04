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У Дніпрі затримали чоловіка зі зброєю та підробним посвідченням СБУ

Дніпро, П'ятниця 04 вересня 2020 15:45
У Дніпрі затримали чоловіка зі зброєю та підробним посвідченням СБУ
Фото: підроблене посвідчення (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Служба безпеки України затримала у Дніпрі чоловіка, який використовував підроблене службове посвідчення майора спецслужби. В рамках розпочатого кримінального провадження йому планують повідомити про підозру та обрати запобіжний захід.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Під час обшуків в автомобілі та за місцем проживання затриманого, окрім підробного посвідчення, правоохоронці виявили три пістолети з боєприпасами.

Крім того, вони знайшли обладнання для переробки зброї, вісім поліетиленових пакетів із сировиною з вмістом наркотичних речовин, знаряддя для відкриття замків, засоби зв'язку.

Фото: вилучена зброя та документи (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує посилити відповідальність за підробку паспортів, свідоцтв про шлюб та інших документів, що засвідчують особу і громадянство.

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