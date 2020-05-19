У Дніпропетровській облраді розслідують достовірність ПЛР-тестувань на COVID-19

Фото: тест на коронавірус (freepik)

Симптоми хвороби мали лише 5% всіх інфікованих в області

У Дніпропетровській обласній раді піддали сумніву достовірність результатів лабораторних тестувань методом ПЛР на коронавірус COVID-19. Для розслідування достовірності результатів тестувань створена спеціальна комісія.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник в Telegram.

За його словами, станом на 12 травня 550 хворих коронавірусом в області симптоми були лише у 5% пацієнтів. При цьому 82% всіх заражених були протестовані лише з-за того, що вони перебували в контактному списку з інфікованим раніше людиною.

"Дані ПЛР досліджень на коронавірус потрібно перевіряти. Багато речей не сходяться. У тому числі, кількість хворих і тих, хто одужав. Сьогодні у багатьох підтверджених на хворобу немає ніяких симптомів. Навіть з тих, хто зараз у лікарнях: 36% госпіталізованих почувають себе добре. Шляхом виявлення антитіл до коронавирусу в крові можливо встановити, хто з підтверджених на сьогодні реально хворів COVID, а хто ні. Для цього потрібно додатково обладнати лабораторію, і ми зараз цим займаємося", - сказав голова облради.

Він зазначив, що на даний момент вже створена комісія, яка почала розслідування щодо достовірності тестувань.

"Чи це людський фактор, або погана якість самих тестів ПЛР, або якісь лабораторні помилки - тепер це встановлюють усі компетентні органи", - сказав Олійник.

Нагадаємо, раніше Олійник вже виступав з критикою ПЛР-тестування на коронавірус. Тоді він повідомив, що сумніви викликає занадто велика різниця між результатами лабораторних досліджень і швидких тестів.

Зазначимо, за минулу добу в Дніпропетровській області не підтвердили жодного нового випадку захворювання COVID-19. Загальна кількість інфікованих в області - 843 людини. Загалом в Україні хворіють 18 876 осіб.

Автор: Игорь Литвиненко