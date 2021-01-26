У Дніпрі реорганізують деякі медичні заклади в рамках медреформи

У Дніпрі проведуть реорганізацію деяких медичних закладів. Це має підвищити якість їх послуг.

Про це повідомив заступник міського голови, директор департаменту охорони здоров’я населення Дніпропетровської міськради Андрій Бабський під час прес-конференції.

Зокрема, об’єднають:

міську клінічну лікарню № 2, міські поліклініки № 1, № 2, № 6 та стоматологічну поліклініку № 2 приєднають до клінічної лікарні швидкої медичної допомоги;

міську клінічну лікарню № 8 - до міської клінічної лікарні № 4;

міські клінічні лікарні № 9 та № 11 - до міської клінічної лікарні № 6;

міську лікарню № 12 та міську поліклініку № 4 - до міської клінічної лікарні № 16;

міську дитячу клінічну лікарню № 5 - до міської дитячої клінічної лікарні № 6.

За словами Бабського, об’єднання лікарень - вимога медичної реформи. Водночас медпрацівники залишатимуться працювати, а якість медичного забезпечення і послуг для пацієнтів Дніпра не постраждає, а навпаки - значно покращиться завдяки більш потужному фінансуванню НСЗУ.

"Як відомо, на сьогодні лікувальні заклади як комунальні некомерційні підприємства укладають договори з НСЗУ для отримання фінансування. Великі лікарні отримують потужне фінансування. Деякі з них навіть удвічі-втричі більше, ніж коли була субвенція з державного бюджету. Водночас невеликі лікарні, зокрема й поліклініки, наразі значно недофінансовані. Тому об’єднання лікувальних установ дозволить, так би мовити, врятувати наші невеликі лікарні. У результаті у місті будуть чотири великі потужні медичні об’єднання - це лікарні № 4, № 6, № 16 та клінічна лікарня швидкої медичної допомоги. Як багатопрофільні медзаклади вони надаватимуть медичні послуги на високому рівні завдяки підписаним з НСЗУ потужним пакетам на фінансування, зокрема й для придбання сучасного медичного обладнання тощо. Словом, якість надання медичних послуг не постраждає, а лише покращиться", - додав Андрій Бабський.

Посадовець також додав, що у результаті реорганізації місто отримає економію у понад 30 млн грн бюджетних коштів.

"Підкреслюю, що наразі згадані зміни не торкнуться медичних працівників - вони залишаються працювати. Скоротять лише адміністрації медзакладів. Відповідне рішення узгоджене з керівництвом згаданих лікарень, депутатським корпусом, профільною комісією міськради, і його проект буде винесено на найближче засідання сесії 27 січня", - резюмували у міськраді.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Дніпрі триває конкурс з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Перевізників обиратимуть на 16 маршрутах.

Крім того, РБК-Україна писало, що 22 січня у Дніпрі відбулася чергова перевірка санітарного та технічного стану міських автобусів. Такі рейди проводяться кожні три місяці.