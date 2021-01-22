У Дніпрі перевіряють санітарний та технічний стан автобусів

Фото: автобуси у Дніпрі (прес-служба міськради)

За результатами сьогоднішньої перевірки було виявлено понад 20 порушень

У Дніпрі відбулася чергова перевірка санітарного та технічного стану міських автобусів. Такі рейди проводяться кожні три місяці.

Про це повідомив спеціаліст сектору контролю та моніторингу виконання договірних зобов’язань відділу пасажирських перевезень управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпропетровської міськради Іван Васючков.

За його словами, протягом двох тижнів планують перевірити понад 100 маршрутів Дніпра. Розпочали з автобусів № 115, 21, 22, 43, 64, 35, 38, 57-А, 136, 88, 91.

"За результатами сьогоднішньої перевірки було виявлено понад 20 порушень. В основному це незадовільний санітарний стан: брудні машини та бруд у салонах. Три автобуси зняли з маршрутів, всім іншим висунемо письмові вимоги на усунення недоліків з терміном у тиждень. Через два тижні буде повторна перевірка цих автобусів", - сказав Васючков.

Транспортні засоби оглядають на технічну справність, на дотримання санітарних норм, у водіїв запитують про наявність необхідної документації тощо. Загальна кількість пунктів в акті перевірки - 22.

На підставі перевірок перевізникам висувають вимоги для усунення недоліків. З тими, хто ігнорує зауваження, договори розриваються. Торік право на обслуговування маршрутів втратили 12 перевізників.

"Недоліки автобуса, на якому я працюю, - це декілька розхитаних сидінь і відсутність муляжного ліхтарика. Це не критично, тому я залишаюсь на маршруті. Протягом тижня все буде виправлено. Більш серйозних порушень особисто в мене не було. Вважаю, що перевірка пройшла добре", - розповів про результати рейду водій автобуса № 115.

Користь перевірок відзначають і мешканці міста, які часто користуються громадським транспортом.

"Я вважаю, що такі перевірки тримають водіїв у тонусі, а міській владі надають можливість розуміти реальний стан громадського транспорту. Для пасажирів - найліпше, адже коли авто у належному стані, то можна бути спокійними за свою безпеку під час переїздів", - розповів дніпрянин Дмитро Миколайович.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі презентували проект "Комплексної програми екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку" на 2021-2025 рр. Він передбачає як глобальні заходи за участю великих промислових підприємств міста, так і локальні, як-от боротьба із підтопленнями на окремих вулицях.