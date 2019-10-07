ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чиновника Чернігівської митниці підозрюють у нанесенні збитків 1 млн грн щомісяця

Новини » Суспільство    07.10.2019 - 12:24
Чиновника Чернігівської митниці підозрюють у нанесенні збитків 1 млн грн щомісяця
Фото: СБУ затримала чиновника Чернігівської митниці (ssu.gov.ua)

Його затримали при отриманні 20 тисяч гривень від брокера за ввезення нелегальної продукції

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали керівника митного поста в Чернігівській області у підозрі в угоді, через яку держбюджету щомісяця втрачав понад мільйон гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що чиновник входив в організовану групу, яка налагодила нелегальне ввезення в Україну імпортної сільгосппродукції без сплати обов'язкових митних платежів.

"Оперативники спецслужби встановили, що до протиправної діяльності були залучені понад п’ятнадцять комерсантів. За попередніми оцінками, через оборудку державний бюджет щомісяця недоотримував понад 1 мільйон гривень", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали посадовця митниці поблизу місця роботи під час отримання майже 20 тисяч гривень від брокера однієї з митно-брокерських структур за сприяння у ввезенні нової партії нелегальної продукції.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів провадження, правоохоронці вилучили 10 тис. доларів, а також документацію, комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

"У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України", - додали в прес-службі.

Фото: СБУ затримала чиновника Чернігівської митниці (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, Кабінет міністрів протягом тижня запустить систему, яка дозволить знизити корупцію на митниці.

Також РБК-Україна повідомляло, що Державна митна служба запрацює на початку листопада.

У Львівській обл. податківець змушував підприємця купити нелегальний алкоголь У НАБУ надійшло понад 1,7 тис. звернень щодо можливої корупції
Новини України Служба безпеки Українимитницякоррупция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся