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У Дніпрі викрили керівництво метрополітену на закупівлі непридатного обладнання

Новини » Надзвичайні події    07.10.2019 - 16:58
У Дніпрі викрили керівництво метрополітену на закупівлі непридатного обладнання
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Сума збитків склала 2,6 мільйона гривень

Співробітники Служби безпеки України викрили керівництво "Дніпровського метрополітену" на закупівлі непридатного обладнання, через що з'явилася загроза життю пасажирів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, в кінці 2017 чиновники купили у приватної компанії обладнання часів СРСР, яке було непридатне для використання в механообробному процесі. Обладнання придбали під виглядом нового на 2,6 мільйона гривень. У реальності ціна цього обладнання оцінюється в межах 100 тисяч гривень.

"Проведена судова експертиза встановила, що в результаті проведеної протиправної оборудки комунальному підприємству завдано збитків на суму майже 2,5 мільйона гривень. За висновками профільних експертів, через дії керівництва КП виникла реальна загроза сталому функціонуванню метрополітену і відповідно життю та здоров'ю пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Керівнику метрополітену і директору приватної компанії, у якої закуповували обладнання, повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ затримали керівника митного поста в Чернігівській області у підозрі в угоді, за якою держбюджет щомісяця втрачав більше мільйона гривень.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Житомирській області затримали главу управління поліції за збут наркотиків. Він продавав наркотичні засоби та сировину розповсюджувачам для подальшої реалізації.

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